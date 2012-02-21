Курганская (Матвеева) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.04.1937
Дата смерти21.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1937
Рождение ребёнка
01.05.1962
Дочь: Разматова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Курганский Иван Константинович
Рождение ребёнка
22.01.1969
Сын: Курганский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Курганский Иван Константинович
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.2012
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область