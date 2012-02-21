Курганская (Матвеева) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курганская (Матвеева) Людмила Ивановна

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Место рождения

Выползово, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

19.04.1937

Дата смерти

21.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1937

Отец: Матвеев Иван Степанович

Мать: Матвеева Александра Ивановна

Выползово, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.05.1962

Дочь: Разматова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Курганский Иван Константинович

Рождение ребёнка
22.01.1969

Сын: Курганский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Курганский Иван Константинович

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курганский Иван Константинович

Смерть
21.02.2012
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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