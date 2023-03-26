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Курганская Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1902

Дата смерти

11.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1924

Дочь: Пономаренко Прасковья Константиновна

Отец ребёнка: Курганский Константин Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Курганский Леонид Константинович

Отец ребёнка: Курганский Константин Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1928

Дочь: Коробкина Мария Константиновна

Отец ребёнка: Курганский Константин Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1930

Сын: Курганский Алексей Константинович

Отец ребёнка: Курганский Константин Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1938

Сын: Курганский Иван Константинович

Отец ребёнка: Курганский Константин Иванович

село Сокулук
Рождение ребёнка
01.08.1940

Дочь: Слюнченко Нина Константиновна

Отец ребёнка: Курганский Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курганский Константин Иванович

Смерть
11.04.1965
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