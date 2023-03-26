Курганская Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1902
Дата смерти11.04.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1924
Дочь: Пономаренко Прасковья Константиновна
Отец ребёнка: Курганский Константин Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Курганский Леонид Константинович
Отец ребёнка: Курганский Константин Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1928
Дочь: Коробкина Мария Константиновна
Отец ребёнка: Курганский Константин Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1930
Сын: Курганский Алексей Константинович
Отец ребёнка: Курганский Константин Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1938
Сын: Курганский Иван Константинович
Отец ребёнка: Курганский Константин Иванович
село Сокулук
Рождение ребёнка
01.08.1940
Дочь: Слюнченко Нина Константиновна
Отец ребёнка: Курганский Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1965