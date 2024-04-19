Никулин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова (Никулина) Вера
Мать ребёнка: Никулина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пошлякова (Никулина) Нюра
Мать ребёнка: Никулина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никулина) Нона
Мать ребёнка: Никулина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашин (Никулина) Любовь
Мать ребёнка: Никулина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулина Наталья
Смерть
Неизвестно