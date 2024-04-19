Никулина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова (Никулина) Вера
Отец ребёнка: Никулин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пошлякова (Никулина) Нюра
Отец ребёнка: Никулин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никулина) Нона
Отец ребёнка: Никулин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашин (Никулина) Любовь
Отец ребёнка: Никулин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никулин Иван
Смерть
Неизвестно