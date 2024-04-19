Никулина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулина Наталья

Никулина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова (Никулина) Вера

Отец ребёнка: Никулин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пошлякова (Никулина) Нюра

Отец ребёнка: Никулин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никулина) Нона

Отец ребёнка: Никулин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашин (Никулина) Любовь

Отец ребёнка: Никулин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.