Кондрашин (Никулина) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никулин Иван
Мать: Никулина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кондрашина) Мария
Отец ребёнка: Кондрашин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кондрашина) Людмила
Отец ребёнка: Кондрашин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашин Сергей
Отец ребёнка: Кондрашин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашин Виктор
Отец ребёнка: Кондрашин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ясникова (Кондрашина) Фаина
Отец ребёнка: Кондрашин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашин Василий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кондрашин Борис
Отец ребёнка: Кондрашин Василий
Рождение ребёнка
22.02.1929
Дочь: Лерман (Кондрашина) Нина
Отец ребёнка: Кондрашин Василий
Смерть
Неизвестно