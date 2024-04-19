Кондрашин (Никулина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашин (Никулина) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никулин Иван

Мать: Никулина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кондрашина) Мария

Отец ребёнка: Кондрашин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кондрашина) Людмила

Отец ребёнка: Кондрашин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашин Сергей

Отец ребёнка: Кондрашин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашин Виктор

Отец ребёнка: Кондрашин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ясникова (Кондрашина) Фаина

Отец ребёнка: Кондрашин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашин Василий

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кондрашин Борис

Отец ребёнка: Кондрашин Василий

Рождение ребёнка
22.02.1929

Дочь: Лерман (Кондрашина) Нина

Отец ребёнка: Кондрашин Василий

Смерть
Неизвестно

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