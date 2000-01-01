Гершон (Gerszon) Иоаннь-Иван-Jan
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Рождение ребёнка
10.01.1886
Дочь: Ксения-Ksenia Ивановна
Мать ребёнка: Гершон (gerszon) Анна Васильева
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1887
Сын: Гершон (gerszon) Петр-Piotr Ивановь
Мать ребёнка: Гершон (gerszon) Анна Васильева
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1889
Дочь: Пелаея Ивановна
Мать ребёнка: Гершон (gerszon) Анна Васильева
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
1908
с.Высокое, Грушовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
1908
с.Высокое, Грушовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно