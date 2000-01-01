Гершон (Gerszon) (Фугель) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гершон (Gerszon) (Фугель) Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1886

Дочь: Ксения-Ksenia Ивановна

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Иоаннь-Иван-Jan

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1887

Сын: Гершон (gerszon) Петр-Piotr Ивановь

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Иоаннь-Иван-Jan

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1889

Дочь: Пелаея Ивановна

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Иоаннь-Иван-Jan

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
1908

Муж: Гершон (gerszon) Иоаннь-Иван-Jan

с.Высокое, Грушовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
1908

Муж: Гершон (gerszon) Иоаннь-Иван-Jan

с.Высокое, Грушовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно
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