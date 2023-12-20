Кузнецов Кузьма Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Василий Онисимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреяновна
Бракосочетание
11.02.1834
Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно