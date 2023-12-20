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Кузнецов Кузьма Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Василий Онисимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреяновна

Бракосочетание
11.02.1834

Жена: Кузнецова Анна Андреяновна

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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