Кузнецова Анна Андреяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреян Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Кузьма Васильевич
Бракосочетание
11.02.1834
Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно