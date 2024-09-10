Хромова Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромова Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромов Петр Петрович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Хромов Петр Петрович

Отец ребёнка: Хромов Петр Петрович

Горский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
31.07.1924

Дочь: Колотева (Хромова) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Хромов Петр Петрович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Хромов Иван Петрович

Отец ребёнка: Хромов Петр Петрович

Смерть
1959

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