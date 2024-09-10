Хромова Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хромов Петр Петрович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Хромов Петр Петрович
Отец ребёнка: Хромов Петр Петрович
Горский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
31.07.1924
Дочь: Колотева (Хромова) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Хромов Петр Петрович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Хромов Иван Петрович
Отец ребёнка: Хромов Петр Петрович
Смерть
1959