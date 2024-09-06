Хромов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Хромов Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Сын: Хромов Петр Иванович
Мать ребёнка: Хромова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Сафошкина (Хромова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Хромова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Гребенкина (Хромова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Хромова Валентина Ивановна
Смерть
1996