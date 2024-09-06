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Хромов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Хромов Петр Петрович

Мать: Хромова Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Хромов Петр Иванович

Мать ребёнка: Хромова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Сафошкина (Хромова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Хромова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Гребенкина (Хромова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Хромова Валентина Ивановна

Смерть
1996

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