Копылова (Мухамадиева) Анвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Мухамадиева) Анвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухамадиев Газиз Мухамадиевич

Мать: Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Леонид

Рождение ребёнка
03.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копылов Леонид

Рождение ребёнка
24.02.1952

Сын: Копылов Валерий

Отец ребёнка: Копылов Леонид

Рождение ребёнка
28.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копылов Леонид

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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