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Мухамадиев Газиз Мухамадиевич

Место рождения

Д. Чувалкипово, Караякупской волости, Уфимского уезда, Уфимкой губернии (Чишминский р-н)

Дата рождения

1897

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аляутдинова (Мухамадиева) Венера

Мать ребёнка: Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова (Мухамадиева) Анвара

Мать ребёнка: Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова

Образование
Неизвестно
Высшее
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
1916
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мухамадиев Раис Газизович

Мать ребёнка: Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова

Рождение ребёнка
06.07.1937

Сын: Мухамадеев Палит Газизович

Мать ребёнка: Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова

Рождение ребёнка
05.01.1940

Сын: Мухамадиев Ирек

Мать ребёнка: Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова

Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Мухамадиев Азат

Мать ребёнка: Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова

Награда
1950
Орден Ленина
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно

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