Мухамадиев Газиз Мухамадиевич
Место рожденияД. Чувалкипово, Караякупской волости, Уфимского уезда, Уфимкой губернии (Чишминский р-н)
Дата рождения1897
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аляутдинова (Мухамадиева) Венера
Мать ребёнка: Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова (Мухамадиева) Анвара
Мать ребёнка: Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова
Образование
Неизвестно
Высшее
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
1916
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мухамадиев Раис Газизович
Мать ребёнка: Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова
Рождение ребёнка
06.07.1937
Сын: Мухамадеев Палит Газизович
Мать ребёнка: Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова
Рождение ребёнка
05.01.1940
Сын: Мухамадиев Ирек
Мать ребёнка: Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Мухамадиев Азат
Мать ребёнка: Мухамадиева (Калимулина) Мархаба Галяутдинова
Награда
1950
Орден Ленина
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно