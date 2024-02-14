Копылов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копылова (Мухамадиева) Анвара
Рождение ребёнка
24.02.1952
Сын: Копылов Валерий
Мать ребёнка: Копылова (Мухамадиева) Анвара
Рождение ребёнка
28.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копылова (Мухамадиева) Анвара
Смерть
Неизвестно