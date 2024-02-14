Копылов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова (Мухамадиева) Анвара

Рождение ребёнка
03.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова (Мухамадиева) Анвара

Рождение ребёнка
24.02.1952

Сын: Копылов Валерий

Мать ребёнка: Копылова (Мухамадиева) Анвара

Рождение ребёнка
28.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова (Мухамадиева) Анвара

Смерть
Неизвестно

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