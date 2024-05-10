Ложкин Иосиф (Осип) Афанасьевич 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ложкин Иосиф (Осип) Афанасьевич

Место рождения

Кезинская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Ложкин Афанасий

Мать: Ложкина Марина Матвеевна

Кезинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.07.1791 ст.

Жена: Ложкина (Трефилова) Анна Ивановна

Полом, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених вторым браком
Рождение ребёнка
15.01.1815 ст.

Дочь: Ложкина (Ложкина) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Ложкина (Трефилова) Анна Ивановна

Кезинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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