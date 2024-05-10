Ложкин Иосиф (Осип) Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Ложкин Афанасий
Мать: Ложкина Марина Матвеевна
Бракосочетание
02.07.1791 ст.
Полом, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених вторым браком
Рождение ребёнка
15.01.1815 ст.
Дочь: Ложкина (Ложкина) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Ложкина (Трефилова) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно