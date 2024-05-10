Ложкина (Ложкина) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения15.01.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1815 ст.
Бракосочетание
24.07.1832 ст.
Полом, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.03.1837 ст.
Дочь: Ившина (Ложкина) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Ложкин Яков Ерофеевич
Сыга II, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно