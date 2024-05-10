Ложкина (Ложкина) Мария Иосифовна 15.01.1815 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ложкина (Ложкина) Мария Иосифовна

Место рождения

Кезинская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.01.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1815 ст.

Отец: Ложкин Иосиф (Осип) Афанасьевич

Мать: Ложкина (Трефилова) Анна Ивановна

Кезинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.07.1832 ст.

Муж: Ложкин Яков Ерофеевич

Полом, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.03.1837 ст.

Дочь: Ившина (Ложкина) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Ложкин Яков Ерофеевич

Сыга II, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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