Мельниченко Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения09.11.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1826
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9H5-4?i=233&cc=4133834&cat=1013792
Военная служба
1849
В рекрутах
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Мельниченко Петр Федорович
Мать ребёнка: Мельниченко Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Мельниченко Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Мельниченко Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Мельниченко Емельян Федорович
Мать ребёнка: Мельниченко Матрона Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно