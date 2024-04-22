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Мельниченко Федор Иванович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

09.11.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1826

Отец: Мельниченко Иван Иосифович

Мать: Мельниченко Домникия Иосифовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9H5-4?i=233&cc=4133834&cat=1013792
Военная служба
1849
В рекрутах
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Мельниченко Петр Федорович

Мать ребёнка: Мельниченко Матрона Семеновна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Мельниченко Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Мельниченко Матрона Семеновна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Мельниченко Емельян Федорович

Мать ребёнка: Мельниченко Матрона Семеновна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельниченко Матрона Семеновна

Смерть
Неизвестно
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