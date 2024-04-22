Мельниченко (Сухопара) Домникия Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Бракосочетание
23.04.1816
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CX-P?i=35&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
11.08.1821
Дочь: Карасенко Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Иосифович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3D6-V?i=799&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
09.11.1826
Сын: Мельниченко Федор Иванович
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Иосифович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9H5-4?i=233&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Мельниченко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Мельниченко Давыд Иванович
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Мельниченко Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Иосифович
Рождение ребёнка
11.01.1838
Дочь: Мельниченко Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Мельниченко Иван Иосифович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T971-Y?i=412&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно