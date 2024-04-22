Мельниченко (Сухопара) Домникия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко (Сухопара) Домникия Иосифовна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
23.04.1816

Муж: Мельниченко Иван Иосифович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CX-P?i=35&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
11.08.1821

Дочь: Карасенко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Иосифович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3D6-V?i=799&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
09.11.1826

Сын: Мельниченко Федор Иванович

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Иосифович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9H5-4?i=233&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Мельниченко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Иосифович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Мельниченко Давыд Иванович

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Иосифович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Мельниченко Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Иосифович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.01.1838

Дочь: Мельниченко Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Мельниченко Иван Иосифович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T971-Y?i=412&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно
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