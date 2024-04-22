Мельниченко Матрона Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко Матрона Семеновна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Мельниченко Петр Федорович

Отец ребёнка: Мельниченко Федор Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Мельниченко Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Мельниченко Федор Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Мельниченко Емельян Федорович

Отец ребёнка: Мельниченко Федор Иванович

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниченко Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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