Мельниченко Матрона Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Мельниченко Петр Федорович
Отец ребёнка: Мельниченко Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Мельниченко Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Мельниченко Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Мельниченко Емельян Федорович
Отец ребёнка: Мельниченко Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно