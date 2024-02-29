Косова Христя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косова Христя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ашухина Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Ашуха Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
?.10.1912

Дочь: Ашуха Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Ашуха Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Дрыга Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Ашуха Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Ашуха Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Ашуха Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
16.02.1922

Дочь: Ашуха Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Ашуха Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ашуха Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ашуха Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашуха Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Ашуха Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашуха Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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