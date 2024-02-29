Косова Христя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ашухина Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Ашуха Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
?.10.1912
Дочь: Ашуха Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Ашуха Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Дрыга Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Ашуха Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Ашуха Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Ашуха Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1922
Дочь: Ашуха Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Ашуха Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Ашуха Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ашуха Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно