Ашуха Матрёна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашуха Матрёна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1922

Отец: Ашуха Григорий Васильевич

Мать: Косова Христя

Рождение ребёнка
02.06.1949

Дочь: Лялько Елена Николаевна

Отец ребёнка: Лялько Николай Поликарпович

Рождение ребёнка
31.03.1951

Дочь: Лялько Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Лялько Николай Поликарпович

Рождение ребёнка
15.03.1959

Дочь: Лялько Галина Николаевна

Отец ребёнка: Лялько Николай Поликарпович

Смерть
Неизвестно

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