Лялько Николай Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялько Николай Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1949

Дочь: Лялько Елена Николаевна

Мать ребёнка: Ашуха Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
31.03.1951

Дочь: Лялько Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Ашуха Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
15.03.1959

Дочь: Лялько Галина Николаевна

Мать ребёнка: Ашуха Матрёна Григорьевна

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