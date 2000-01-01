Козявин Серапион Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1860
Сын: Козявин Михаил Серапионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Козявин Иван Серапионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Козявин Стефан Серапионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Козявин Петр Серапионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Долгачева Евдокия Серапионовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно