Козявин Серапион Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявин Серапион Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Козявин Матвей Гаврилович

Мать: Козявина Меланья Михайловна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Козявин Михаил Серапионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Козявин Иван Серапионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Козявин Стефан Серапионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Козявин Петр Серапионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Долгачева Евдокия Серапионовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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