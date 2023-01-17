Долгачева (Козявина) Евдокия Серапионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгачева (Козявина) Евдокия Серапионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Козявин Серапион Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Долгачев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Долгачев Петр Петрович

Отец ребёнка: Долгачев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Долгачев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Долгачев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.1913

Сын: Долгачев (dolgachev) Иван Petrovich)

Отец ребёнка: Долгачев Петр Васильевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1915

Сын: Долгачев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Долгачев Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгачев Петр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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