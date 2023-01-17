Долгачева (Козявина) Евдокия Серапионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Козявин Серапион Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Долгачев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Долгачев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Долгачев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Долгачев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1913
Сын: Долгачев (dolgachev) Иван Petrovich)
Отец ребёнка: Долгачев Петр Васильевич
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1915
Сын: Долгачев Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Долгачев Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно