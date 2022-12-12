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Долгачев Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Долгачев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Долгачева Евдокия Серапионовна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Долгачев Петр Петрович

Мать ребёнка: Долгачева Евдокия Серапионовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Долгачева Евдокия Серапионовна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Долгачева Евдокия Серапионовна

Рождение ребёнка
24.02.1913

Сын: Долгачев (dolgachev) Иван Petrovich)

Мать ребёнка: Долгачева Евдокия Серапионовна

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1915

Сын: Долгачев Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Долгачева Евдокия Серапионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгачева Евдокия Серапионовна

Смерть
Неизвестно
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