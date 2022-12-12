Долгачев Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Долгачев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Долгачева Евдокия Серапионовна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Долгачева Евдокия Серапионовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Долгачева Евдокия Серапионовна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Долгачева Евдокия Серапионовна
Рождение ребёнка
24.02.1913
Сын: Долгачев (dolgachev) Иван Petrovich)
Мать ребёнка: Долгачева Евдокия Серапионовна
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1915
Сын: Долгачев Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Долгачева Евдокия Серапионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно