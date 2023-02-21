Козявина Меланья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозявина Меланья Михайловна

Козявина Меланья Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Козявин Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Козявин Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анисья Матвеевна

Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Козявин Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Козявин Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Домна Матвеевна

Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Козявин Серапион Матвеевич

Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Козявин Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявин Антон Матвеевич

Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Матвей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close