Козявина Меланья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анисья Матвеевна
Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Козявин Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Домна Матвеевна
Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Козявин Серапион Матвеевич
Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Козявин Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козявин Матвей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно