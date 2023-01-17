Козявин Михаил Серапионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Козявин Серапион Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Козявина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Козявина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Козявин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Козявина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 04.09.1906
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Козявина Анна Васильевна
Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Козявина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Козявина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козявина Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно