Козявин Михаил Серапионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявин Михаил Серапионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Козявин Серапион Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Козявина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Козявин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Козявина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Козявин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Козявина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 04.09.1906

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Козявина Анна Васильевна

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Козявина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Козявина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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