Козявина (Бычкова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Бычков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Козявин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Козявин Михаил Серапионович
Рождение ребёнка
Около 04.09.1906
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Козявин Михаил Серапионович
Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Козявин Михаил Серапионович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Козявин Михаил Серапионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно