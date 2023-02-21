Козявина (Бычкова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина (Бычкова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Бычков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Козявин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Козявин Михаил Серапионович

Рождение ребёнка
Около 04.09.1906

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Козявин Михаил Серапионович

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Козявин Михаил Серапионович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Козявин Михаил Серапионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Михаил Серапионович

Смерть
Неизвестно