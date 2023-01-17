Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Евстафий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Пахомович
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Пахомович
Рождение ребёнка
16.07.1733
Сын: Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Пахомович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Пахомович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Пахомович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно