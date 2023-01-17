Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Евстафий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Пахомович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Пахомович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1733

Сын: Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Пахомович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Пахомович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Пахомович

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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