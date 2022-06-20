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Елена Дмитриевна

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Дмитрий Пахомович

Мать: Евдокия Степановна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.05.1754

Муж: Онисим Трофимович

Рождение ребёнка
13.06.1755

Сын: Никифор Онисимович

Отец ребёнка: Онисим Трофимович

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Онисимовна

Отец ребёнка: Онисим Трофимович

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Афанасий Онисимович

Отец ребёнка: Онисим Трофимович

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Еремей Онисимович

Отец ребёнка: Онисим Трофимович

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мавра Онисимовна

Отец ребёнка: Онисим Трофимович

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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