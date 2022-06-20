Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Дмитрий Пахомович
Мать: Евдокия Степановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.05.1754
Муж: Онисим Трофимович
Рождение ребёнка
13.06.1755
Сын: Никифор Онисимович
Отец ребёнка: Онисим Трофимович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Онисимовна
Отец ребёнка: Онисим Трофимович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Афанасий Онисимович
Отец ребёнка: Онисим Трофимович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Еремей Онисимович
Отец ребёнка: Онисим Трофимович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мавра Онисимовна
Отец ребёнка: Онисим Трофимович
Смерть
Неизвестно