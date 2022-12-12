Дмитрий Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Пахомович

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Пахом Флорович

Мать: не указана

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Евстафий Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1733

Сын: Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Степановна

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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