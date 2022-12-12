Дмитрий Пахомович
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Пахом Флорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Евстафий Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
16.07.1733
Сын: Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно