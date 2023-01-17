Свиридов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1962

Дочь: Воронкова Нина Александровна

Мать ребёнка: Свиридова Валентина Фёдоровна

Красногвардеец, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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