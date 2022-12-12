Свиридова (Лапухина) Валентина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1962
Дочь: Воронкова Нина Александровна
Отец ребёнка: Свиридов Александр Дмитриевич
Красногвардеец, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно