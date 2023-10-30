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Воронкова (Свиридова) Нина Александровна
Воронкова (Свиридова) Нина Александровна
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Место рождения
Красногвардеец
, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Дата рождения
19.11.1962
Пол
Женский
Отец
Свиридов Александр Дмитриевич
Мать
Свиридова (Лапухина) Валентина Фёдоровна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1962
Отец:
Свиридов Александр Дмитриевич
Мать:
Свиридова Валентина Фёдоровна
Красногвардеец
, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
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