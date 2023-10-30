Воронкова (Свиридова) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Свиридова) Нина Александровна

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Место рождения

Красногвардеец, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1962

Отец: Свиридов Александр Дмитриевич

Мать: Свиридова Валентина Фёдоровна

Красногвардеец, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
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