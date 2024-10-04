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Иван Иванович

Место рождения

Старый Белый Яр, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Белый Яр, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
17.04.1828 ст.

Дочь: Платонова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
10.08.1831 ст.

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Старый Белый Яр, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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