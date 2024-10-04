Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
17.04.1828 ст.
Дочь: Платонова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
10.08.1831 ст.
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно