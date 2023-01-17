село Старый Белый Яр, село Старый Белый Яр, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Старый Белый Яр

Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2186Белый Яр, пригор. удел.при Воложке.806038513811571Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Белоярская волость
1218. Белый Яр, пригород бывший государственный и удельный, при речке Воложке, дворов 635, жителей 4320, волостное правление (уездный город в 87 верстах), церковь правосл Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Чердаклинский район
31417Старый Белый Ярсело53°58'с.ш.48°54'в.д.N-39-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Чердаклинский муниципальный район, Белоярское сельское поселение
73656410111с Старый Белый Ярсело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close