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Платонова Александра Ивановна

Место рождения

Старый Белый Яр

Дата рождения

17.04.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1828 ст.

Отец: Иван Иванович

Мать: Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
03.12.1851 ст.

Дочь: Снежкина (Платонова) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
20.04.1853 ст.

Сын: Платонов Федор Петрович

Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич

Кременки, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1854 ст.

Сын: Платонов Иван Петрович

Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич

Кременки, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.1856 ст.

Дочь: Платонова Анна Петровна

Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич

Кременки, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1858 ст.

Дочь: Платонова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич

Кременки, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1861 ст.

Дочь: Платонова Матрона Петровна

Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич

Кременки, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1863 ст.

Сын: Платонов Василий Петрович

Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич

Кременки, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1869 ст.

Сын: Платонов Федор Петрович

Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич

Кременки, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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