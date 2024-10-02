Платонова Александра Ивановна
Место рожденияСтарый Белый Яр
Дата рождения17.04.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1828 ст.
Отец: Иван Иванович
Мать: Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1851 ст.
Дочь: Снежкина (Платонова) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
20.04.1853 ст.
Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
02.06.1854 ст.
Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
05.09.1856 ст.
Дочь: Платонова Анна Петровна
Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
06.10.1858 ст.
Дочь: Платонова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
15.03.1861 ст.
Дочь: Платонова Матрона Петровна
Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
01.02.1863 ст.
Сын: Платонов Василий Петрович
Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
05.04.1869 ст.
Отец ребёнка: Платонов Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно