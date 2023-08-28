Занятина (Ваганова) Клавдия Александровна
Место рождениядер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Дата рождения12.12.1910
Дата смерти21.03.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1910
дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
14.02.1935
Сын: Занятин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Занятин Алексей Иванович
дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
01.06.1939
Сын: Занятин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Занятин Алексей Иванович
дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1973
Москва, город федерального значения Москва