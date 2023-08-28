Занятина (Ваганова) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занятина (Ваганова) Клавдия Александровна

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Место рождения

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл

Дата рождения

12.12.1910

Дата смерти

21.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1910

Отец: Ваганов Александр Иванович

Мать: Ваганова Анна Никаноровна

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
14.02.1935

Сын: Занятин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Занятин Алексей Иванович

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
01.06.1939

Сын: Занятин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Занятин Алексей Иванович

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занятин Алексей Иванович

Смерть
21.03.1973
Москва, город федерального значения Москва
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