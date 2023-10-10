Занятин Алексей Иванович
Место рождениядер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Дата рождения1909
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
14.02.1935
Сын: Занятин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Занятина Клавдия Александровна
дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
01.06.1939
Сын: Занятин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Занятина Клавдия Александровна
дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1942