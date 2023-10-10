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Занятин Алексей Иванович

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Место рождения

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Занятин Иван Михайлович

Мать: Занятина Екатерина Григорьевна

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
14.02.1935

Сын: Занятин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Занятина Клавдия Александровна

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
01.06.1939

Сын: Занятин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Занятина Клавдия Александровна

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Занятина Клавдия Александровна

Смерть
?.04.1942
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