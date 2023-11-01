Тихомирова Августина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова Августина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бакурова (Тихомирова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Глебович

Рождение ребёнка
09.09.1910

Дочь: Воронова (Тихомирова) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Глебович

Рождение ребёнка
26.03.1918

Сын: Тихомиров Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей Глебович

Смерть
1933

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