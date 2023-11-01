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Тихомиров Алексей Глебович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихомиров Глеб

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бакурова (Тихомирова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Тихомирова Августина Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.09.1910

Дочь: Воронова (Тихомирова) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Тихомирова Августина Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.03.1918

Сын: Тихомиров Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Тихомирова Августина Тимофеевна

Смерть
1933

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