Тихомиров Алексей Глебович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихомиров Глеб
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бакурова (Тихомирова) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Тихомирова Августина Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.09.1910
Дочь: Воронова (Тихомирова) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Тихомирова Августина Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.03.1918
Сын: Тихомиров Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Тихомирова Августина Тимофеевна
Смерть
1933