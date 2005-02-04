Воронова (Тихомирова) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1910
Дата смерти04.02.2005
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1910
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Воронова Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Воронов Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Воронова Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Воронов Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.11.1934
Отец ребёнка: Воронов Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.04.1939
Сын: Воронов Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Воронов Фёдор Тимофеевич
Смерть
04.02.2005