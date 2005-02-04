Воронова (Тихомирова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Тихомирова) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1910

Дата смерти

04.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1910

Отец: Тихомиров Алексей Глебович

Мать: Тихомирова Августина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Воронова Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Воронов Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Воронова Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Воронов Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.11.1934

Сын: Воронов Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Воронов Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.04.1939

Сын: Воронов Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Воронов Фёдор Тимофеевич

Смерть
04.02.2005
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