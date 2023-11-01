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Воронов Виктор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1934

Отец: Воронов Фёдор Тимофеевич

Мать: Воронова (Тихомирова) Надежда Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.1958

Сын: Воронов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Воронова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1965

Дочь: Женеренко Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Воронова Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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