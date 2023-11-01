Воронов Виктор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1958
Сын: Воронов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Воронова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1965
Дочь: Женеренко Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Воронова Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно