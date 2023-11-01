Бакурова (Тихомирова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти?.04.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакурова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Бакуров Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакурова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Бакуров Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакуров Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Бакуров Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакурова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Бакуров Григорий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бакуров Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Бакуров Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
14.04.1931
Дочь: Бакурова Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Бакуров Григорий Сергеевич
Смерть
?.04.?