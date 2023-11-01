Бакурова (Тихомирова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакурова (Тихомирова) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.04.?

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Тихомиров Алексей Глебович

Мать: Тихомирова Августина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакурова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Бакуров Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакурова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Бакуров Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакуров Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Бакуров Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакурова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Бакуров Григорий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакуров Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бакуров Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Бакуров Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
14.04.1931

Дочь: Бакурова Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Бакуров Григорий Сергеевич

Смерть
?.04.?

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