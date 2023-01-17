Ермолаев Платон Арефьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Платон Арефьевич

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Арефий Ермолаевич

Мать: Ермолаева Агафия Петровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ермолаев Василий Платонович

Мать ребёнка: Ермолаева Параскева Михайловна

Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Платоновна

Мать ребёнка: Ермолаева Параскева Михайловна

Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Параскева Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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