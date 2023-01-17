Ермолаев Платон Арефьевич
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Арефий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ермолаев Василий Платонович
Мать ребёнка: Ермолаева Параскева Михайловна
Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария Платоновна
Мать ребёнка: Ермолаева Параскева Михайловна
Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно