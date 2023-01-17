Ермолаева Агафия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Агафия Петровна

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Место рождения

Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Синклитикия Арефьевна

Отец ребёнка: Арефий Ермолаевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Ермолаев Дмитрий Арефьевич

Отец ребёнка: Арефий Ермолаевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Ермолаев Иван Арефьевич

Отец ребёнка: Арефий Ермолаевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ермолаев Платон Арефьевич

Отец ребёнка: Арефий Ермолаевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ермолаев Александр Арефьевич

Отец ребёнка: Арефий Ермолаевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефий Ермолаевич

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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