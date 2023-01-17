Ермолаева Агафия Петровна
Место рожденияРоманов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Синклитикия Арефьевна
Отец ребёнка: Арефий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Ермолаев Дмитрий Арефьевич
Отец ребёнка: Арефий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Арефий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ермолаев Платон Арефьевич
Отец ребёнка: Арефий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ермолаев Александр Арефьевич
Отец ребёнка: Арефий Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арефий Ермолаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно