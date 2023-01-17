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Ермолаева Параскева Михайловна

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Место рождения

Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ермолаев Василий Платонович

Отец ребёнка: Ермолаев Платон Арефьевич

Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Платоновна

Отец ребёнка: Ермолаев Платон Арефьевич

Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Платон Арефьевич

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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