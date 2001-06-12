Дерюгина (Бирюкова) Лариса Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1943
Дата смерти12.06.2001
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1943
Рождение ребёнка
03.01.1961
Дочь: Дерюгина Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Дерюгин Виталий Леонидович
Рождение ребёнка
09.05.1962
Дочь: Дерюгина Марина Витальевна
Отец ребёнка: Дерюгин Виталий Леонидович
Рождение ребёнка
21.03.1972
Дочь: Дерюгина Елена Витальевна
Отец ребёнка: Дерюгин Виталий Леонидович
Смерть
12.06.2001