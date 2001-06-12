Дерюгина (Бирюкова) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюгина (Бирюкова) Лариса Николаевна

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

16.03.1943

Дата смерти

12.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1943

Отец: Бирюков Николай Петрович

Мать: Бирюкова (Сахарцева) Елизавета Михайловна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.01.1961

Дочь: Дерюгина Ирина Витальевна

Отец ребёнка: Дерюгин Виталий Леонидович

Рождение ребёнка
09.05.1962

Дочь: Дерюгина Марина Витальевна

Отец ребёнка: Дерюгин Виталий Леонидович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
21.03.1972

Дочь: Дерюгина Елена Витальевна

Отец ребёнка: Дерюгин Виталий Леонидович

Смерть
12.06.2001
Калининград, город Калининград, Калининградская область

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