Бирюкова (Сахарцева) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1924
Дата смерти06.02.1988
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1924
Отец: Сахарцев Михаил
Мать: Сахарцева Татьяна
Рождение ребёнка
16.03.1943
Дочь: Дерюгина (Бирюкова) Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Бирюков Николай Петрович
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
06.02.1988
Калининград, город Калининград, Калининградская область