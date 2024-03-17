Бирюкова (Сахарцева) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Сахарцева) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1924

Дата смерти

06.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1924

Отец: Сахарцев Михаил

Мать: Сахарцева Татьяна

Рождение ребёнка
16.03.1943

Дочь: Дерюгина (Бирюкова) Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Бирюков Николай Петрович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
06.02.1988
Калининград, город Калининград, Калининградская область

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