Неликаев Ермолай Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неликаев Леонтий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Неликаев Григорий Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Неликаев Артемий Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Неликаев Денис Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Неликаев Гавриил Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно