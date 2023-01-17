Неликаев Ермолай Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неликаев Ермолай Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неликаев Леонтий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Неликаев Григорий Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1680

Сын: Неликаев Артемий Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1684

Сын: Неликаев Денис Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1688

Сын: Неликаев Гавриил Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно
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